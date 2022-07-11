Власти Японии обещают устранить выявленные после убийства Абэ проблемы с безопасностью

Правительство Японии намерено принять конкретные меры по устранению проблем с обеспечением безопасности, которые были обнаружены в результате расследования обстоятельств убийства бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Получив от полицейского управления результаты расследования, мы считаем необходимым принять конкретные меры для скорейшего устранения проблем в области обеспечения надзора и безопасности", - подчеркнул он. Между тем Мацуно не сообщил, какие именно проблемы были выявлены в связи с инцидентом.

9 июля начальник главного полицейского управления префектуры Нара Томоаки Онидзука признал, что охрана Абэ не была обеспечена должным образом.