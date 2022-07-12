Генсек ООН призвал стороны конфликта в Шри-Ланке к диалогу

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш указал участникам конфликта в Шри-Ланке на необходимость диалога и постепенной передачи власти, осудив любые акты насилия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я солидарен с народом Шри-Ланки и призываю к диалогу для обеспечения постепенной передачи власти и поиска устойчивых решений экономического кризиса, - написал он во вторник на своей странице в Twitter. - Я осуждаю любые акты насилия и призываю привлечь виновных к ответственности".

В субботу тысячи протестующих в Шри-Ланке вышли на улицы Коломбо с требованием отставки главы государства. Они заняли резиденции президента Готабаи Раджапаксы и премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Сообщается, что Раджапакса оставит нынешнюю должность. Викрамасингхе тоже заявил о намерении покинуть свой пост. Недовольство протестующих вызвано резким ухудшением экономического положения страны, которая переживает худший кризис в современной истории. Шри-Ланка испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания для отдельных групп населения, а также медикаментов.