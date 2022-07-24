В Нью-Дели зафиксировали первый случай заболевания оспой обезьян

Власти Нью-Дели сообщили в воскресенье о первом случае заболевания оспой обезьян в индийской столице. Соответствующее заявление сделал главный министр национального столичного округа Дели Арвинд Кеджривал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Первый случай обезьяньей оспы был обнаружен в Дели. Пациент стабилен и выздоравливает. Не нужно паниковать. Ситуация находится под контролем", - написал Кеджривал на своей странице в Twitter.

Это четвертый случай заболевания оспой обезьян, зарегистрированный в Индии, при этом три предыдущих случая были отмечены в штате Керала. 31-летний житель Западного Дели был госпитализирован с симптомами заболевания три дня назад, в субботу его образцы были отправлены в Национальный институт вирусологии, в воскресенье диагноз подтвердился.

Главный министр Дели также сообщил, что в одной из индийских больниц (Nayak Jai Prakash Narayan Hospital) организован специальный изолятор для лечения этого заболевания.