На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 по принятой на Тайване семибалльной шкале произошло в понедельник в северо-западной части этого китайского острова. Об этом сообщила местная сейсмологическая служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 19,7 км юго-восточнее города Мяоли - административного центра одноименного уезда, а очаг залегал на глубине 5,7 км. Колебания почвы ощущались и в соседнем уезде Синьчжу, где сосредоточены предприятия по производству полупроводниковой продукции. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.