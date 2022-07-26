В Японии казнили устроившего в 2008 году резню в Токио преступника

Гражданин Японии Томохиро Като, устроивший в июне 2008 года резню в районе Акихабара, казнен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В результате нападения Като погибли семь человек, еще десять были ранены. Находясь за рулем грузовика, он врезался в толпу людей на улице.

После этого он вышел из машины и начал наносить удары ножом всем, кто попадался под руку. Полиция быстро арестовала его, но жертв избежать не удалось.

В 2011 году он был приговорен к смертной казни, после чего его защита обжаловала приговор, но Верховный суд отклонил апелляцию.