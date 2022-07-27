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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на Филиппинах

Другие страны Материалы 27 июля 2022 05:43 (UTC +04:00)
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на Филиппинах

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Землетрясение магнитудой 7,3 зарегистрировано на острове Лусон. Об этом сообщили в среду в Институте вулканологии и сейсмологии республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр находился в 2 км к северо-востоку от муниципалитета Лагангиланг (провинция Абра), население которого составляет почти 15 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 25 км.

Специалисты не исключили вероятность повторных землетрясений и разрушений в этом районе. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

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