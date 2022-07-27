На Филиппинах один человек погиб в результате землетрясения

Один человек погиб в результате землетрясения на Филиппинах. Об этом в среду сообщило издание Inquirer, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в провинции Бенгет, расположенной в 200 км от эпицентра землетрясения, погиб строитель, на которого упали обломки рухнувшего из-за удара стихии здания. Других подробностей инцидента издание не приводит. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Вместе с тем в социальных сетях публикуются фотографии покосившихся домов, упавших деревьев и разрушенных дорог в различных районах провинции Абра.

Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано в среду на острове Лусон.