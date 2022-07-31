Си Цзиньпин призвал всех китайских патриотов сплотиться под руководством Компартии Китая

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин призвал всех китайских патриотов в стране и за ее пределами сплотиться под руководством Компартии Китая в деле возрождения китайской нации. Он заявил об этом на состоявшейся 29-30 июля конференции ЦК КПК по работе Единого фронта. Изложение выступления китайского лидера, как передает Trend, было предоставлено ТАСС в воскресенье департаментом информации и печати МИД КНР.

"Огромные, невиданные перемены в мире ускорили его эволюцию, и роль единого фронта в защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития стала более важной", - указал Си Цзиньпин.

Основными задачами патриотического единого фронта, подчеркнул китайский лидер, являются приверженность руководству Коммунистической партии Китая и пути социализма с китайской спецификой. Он также призвал "придерживаться направления китаизации религий нашей страны", плотнее работать с непартийной интеллигенцией и вовлекать в единый фронт "новые социальные слои". Особое место отводится патриотическому сплочению населения Гонконга и Макао, являющихся Специальными административными районами КНР.

Во второй половине года состоится ХХ съезд КПК. Как ожидается, по его итогам Си Цзиньпин сохранит должности генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР.