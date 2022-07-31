У берегов Доминиканы произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в воскресенье у побережья провинции Монте-Кристи в северо-западной части Доминиканской Республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмологии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии находился в 20 км к северу от города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи, население которого превышает 42 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.