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У берегов Доминиканы произошло землетрясение магнитудой 5,3

Другие страны Материалы 31 июля 2022 22:17 (UTC +04:00)
У берегов Доминиканы произошло землетрясение магнитудой 5,3

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Землетрясение магнитудой 5,3 было зарегистрировано в воскресенье у побережья провинции Монте-Кристи в северо-западной части Доминиканской Республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмологии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр стихии находился в 20 км к северу от города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи, население которого превышает 42 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 19 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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