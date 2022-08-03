МИД КНР: визит Пелоси на Тайвань приведет к серьезным негативным последствиям

Визит Пелоси на Тайвань приведет к серьезным негативным последствиям. Об этом заявил ТАСС директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает Trend.
Ядерные риски
Фу Цун заявил, что Китай не усматривает ядерных рисков в ситуации, возникшей из-за визита на Тайвань Пелоси.
"Что касается ядерного оружия, то я не вижу [рисков] применения его другими странами", - сказал он.
Военный сценарий
Китай будет делать все для объединения страны мирным путем, но не отказывается от военного сценария.
"Что касается Тайваня и объединения Китая, то наша позиция состоит в том, что мы делаем все возможное для объединения страны мирным путем, но мы не отказываемся от военного варианта, - сказал собеседник агентства. - Причина в том, что у нас должно быть достаточно сдерживания против потенциальных сепаратистов".
Ядерные арсеналы Великобритании и Франции
По словам директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР, Китай считает, что Великобритания и Франция должны быть включены в процесс сокращения ядерных вооружений.
"Да, конечно [арсеналы должны быть ограничены]. Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс", - сказал собеседник агентства.
Ядерные вооружения России и США
Фу Цун считает, что Россия и США должны продолжать сокращать свои ядерные вооружения.
"Во-первых, двум крупнейшим ядерным державам, России и США, необходимо продолжать сокращать свои вооружения", - заявил он.