МИД КНР: визит Пелоси на Тайвань приведет к серьезным негативным последствиям

Визит Пелоси на Тайвань приведет к серьезным негативным последствиям. Об этом заявил ТАСС директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, передает Trend.

Ядерные риски

Фу Цун заявил, что Китай не усматривает ядерных рисков в ситуации, возникшей из-за визита на Тайвань Пелоси.

"Что касается ядерного оружия, то я не вижу [рисков] применения его другими странами", - сказал он.

Военный сценарий

Китай будет делать все для объединения страны мирным путем, но не отказывается от военного сценария.

"Что касается Тайваня и объединения Китая, то наша позиция состоит в том, что мы делаем все возможное для объединения страны мирным путем, но мы не отказываемся от военного варианта, - сказал собеседник агентства. - Причина в том, что у нас должно быть достаточно сдерживания против потенциальных сепаратистов".

Ядерные арсеналы Великобритании и Франции

По словам директора департамента по контролю над вооружениями МИД КНР, Китай считает, что Великобритания и Франция должны быть включены в процесс сокращения ядерных вооружений.

"Да, конечно [арсеналы должны быть ограничены]. Россия предложила, чтобы в рамках сокращения ядерных вооружений эти две страны были включены в процесс", - сказал собеседник агентства.

Ядерные вооружения России и США

Фу Цун считает, что Россия и США должны продолжать сокращать свои ядерные вооружения.

"Во-первых, двум крупнейшим ядерным державам, России и США, необходимо продолжать сокращать свои вооружения", - заявил он.