Глава МИД КНР считает, что США стали "главным разрушителем мира" в Тайваньском проливе

США превратились в "главного разрушителя" мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы МИД, члена Госсовета КНР Ван И в связи с необъявленным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это в очередной раз доказывает, что некоторые американские политики являются вредителями для китайско-американских отношений, а США превратились в главного разрушителя мира между двумя берегами Тайваньского пролива и региональной стабильности", - отметил он.