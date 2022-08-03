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Глава МИД КНР считает, что США стали "главным разрушителем мира" в Тайваньском проливе

Другие страны Материалы 3 августа 2022 04:51 (UTC +04:00)
Глава МИД КНР считает, что США стали "главным разрушителем мира" в Тайваньском проливе

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США превратились в "главного разрушителя" мира и стабильности в Тайваньском проливе. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении главы МИД, члена Госсовета КНР Ван И в связи с необъявленным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это в очередной раз доказывает, что некоторые американские политики являются вредителями для китайско-американских отношений, а США превратились в главного разрушителя мира между двумя берегами Тайваньского пролива и региональной стабильности", - отметил он.

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