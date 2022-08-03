Уругвай, Парагвай, Аргентина и Чили подали заявку на проведение чемпионата мира - 2030

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) поддержала совместную заявку Уругвая, Парагвая, Аргентины и Чили на проведение чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба КОНМЕБОЛ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что совместная заявка приурочена к первому чемпионату мира, который прошел в 1930 году в Уругвае.

"Это не проект правительства, а мечта континента. Мы находимся в символическом месте, где началась история. Будут и другие чемпионаты мира, но столетие будет отмечаться только один раз", - сказал президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес, комментарий которого приводит агентство Франс Пресс.

О желании провести чемпионат мира 2030 года ранее сообщали Испания и Португалия, подавшие совместную заявку, а также Марокко. Совместную заявку представили Румыния, Греция, Болгария и Сербия. Чемпионат мира 2030 года может стать первым, который пройдет в четырех странах. В 2026 году турнир впервые пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.