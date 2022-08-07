Министр энергетики Кубы пострадал при пожаре на нефтехранилище

Министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Николас Арронте Крус оказался в числе пострадавших при пожаре на нефтехранилище в провинции Матансас, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министру оказана медицинская помощь в больнице им. Фаустино Переса в Матансасе, где находятся еще около 70 пострадавших. Сведений о состоянии главы ведомства обнародовано не было.

К настоящему времени известно о 121 получившем травмы и ожоги при пожаре. Кроме того, 17 человек, согласно официальным данным, пропали без вести.

Пожар в одном из резервуаров нефтехранилища объемом 25 тыс. куб. м начался из-за удара молнии в пятницу. Тушение огня продолжается, сведений о разливе нефти обнародовано не было. Около 800 жителей прилегающих к месту происшествия районов были эвакуированы.