Запад обеспокоился углубляющимся сотрудничеством России и Турции

На Западе обеспокоены углубляющимся сотрудничеством Москвы и Анкары после встречи российского и турецкого лидеров в Сочи. Об этом сообщает Financial Times, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

В частности, тревогу США и Евросоюза вызывают заявления президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о более тесном взаимодействии в сфере экономики и торговли.

Издание также отмечает заявления американских властей о риске вторичных санкций. Их могут ввести в отношении стран, которые будут помогать Москве обходить ограничительные меры, введенные против нее Западом.

Ранее 6 августа Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились перейти на торговлю в рублях. По словам президента, это «принесет деньги Москве и Анкаре».