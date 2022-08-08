Генпрокуратура Мексики начала расследование обрушения угольной шахты в штате Коауила

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование по факту обрушения угольной шахты в северном штате Коауила, где под завалами до сих пор находятся 10 горняков, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Генпрокуратура приступила к расследованию возможных федеральных преступлений, связанных со случившимся на шахте в населенном пункте Агихита в муниципалитете Сабинас в Коауиле. Сотрудники ведомства ведут опрос свидетелей, а также собирают доказательства по делу и сведения о владельцах предприятия, ведущего добычу полезных ископаемых.

Авария на шахте произошла 3 августа, вскоре после инцидента пятеро горняков, получивших травмы, смогли спастись. В настоящее время в поисково-спасательной операции задействованы 449 специалистов и десятки единиц техники. Ранее в воскресенье на месте происшествия побывал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он ознакомился с ходом спасательных работ и встретился с родственниками шахтеров.

В Коауиле 19 февраля 2006 года на угольной шахте "Паста-де-Кончос" прогремел взрыв, отрезавший путь на поверхность 65 горнякам. Спасательная операция не принесла результатов. В конце того же месяца руководство компании, которой принадлежала шахта, объявило, что шансов выжить у оказавшихся в ловушке людей нет. Вскоре после этого было принято решение прекратить добычу угля на этом предприятии.