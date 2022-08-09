Южная Корея планирует поставлять ядерные реакторы в Румынию

Спикер Национальной ассамблеи (парламента) Южной Кореи Ким Джин Пё на встрече с и.о. спикера сената Румынии Алиной-Стефанией Горгиу выступил за экспорт южнокорейского оружия и ядерных реакторов в Румынию. Об этом сообщает The Korea Herald, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Участие Южной Кореи в проекте модернизации вооружений Румынии — это один из способов сотрудничества двух стран в качестве стратегических партнеров. Южнокорейское оружие превосходно по своей цене и совместимо с вооружением стран НАТО», — сказал Ким на встрече с Горгиу в Бухаресте.

Ким также отметил, что Южная Корея и США готовы принять участие в строительстве румынского ядерного реактора стоимостью $8 млрд.