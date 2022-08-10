В Южной Корее 16 граждан погибли и пропали без вести из-за сильнейших ливней

По меньшей мере 16 человек погибли и пропали без вести в результате сильнейших за 80 лет дождей, обрушившихся в последние три дня на столичный регион Республики Корея. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным метеорологической службы, с понедельника в Сеуле выпало 525 мм осадков, что повлекло сильные наводнения. В мегаполисе оказались подтоплены более 2,6 тыс. домов, эвакуированы и размещены во временных убежищах 570 человек. В соседних с Сеулом регионах вынуждены были покинуть свои дома 1,2 тыс. граждан.

Спасательные службы сообщают, что к настоящему моменту подтверждена гибель от стихии девяти человек - пятерых в Сеуле, троих в соседней провинции Кёнгидо и еще одного в провинции Канвондо. Еще семеро числятся пропавшими без вести. Травмы получили 17 человек.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в среду принес от имени правительства извинения гражданам страны, пострадавшим от стихии. Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы они могли как можно скорее вернуться к нормальной жизни.