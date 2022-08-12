Еще двум судам с зерном разрешили выйти из портов Украины

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход в пятницу, 12 августа, из украинских портов двух судов с зерном, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Сухогруз Star Laura вывезет из порта Южный 60,15 тысячи тонн кукурузы, которую планируется доставить в иранский порт Бендер-Хомейни. Сухогруз Sormovskiy 121 выйдет из порта Черноморск с 3,05 тысячи тонн пшеницы и направится в турецкий Текирдаг.

Кроме того, предварительно разрешен проход в направлении Одессы сухогрузов Efe и Sara. В пятницу они будут досмотрены в акватории Мраморного моря, где также проверку пройдет судно Rahmi Yagci, следующее в Стамбул с 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла.