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Еще двум судам с зерном разрешили выйти из портов Украины

Другие страны Материалы 12 августа 2022 04:39 (UTC +04:00)
Еще двум судам с зерном разрешили выйти из портов Украины

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Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход в пятницу, 12 августа, из украинских портов двух судов с зерном, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Сухогруз Star Laura вывезет из порта Южный 60,15 тысячи тонн кукурузы, которую планируется доставить в иранский порт Бендер-Хомейни. Сухогруз Sormovskiy 121 выйдет из порта Черноморск с 3,05 тысячи тонн пшеницы и направится в турецкий Текирдаг.

Кроме того, предварительно разрешен проход в направлении Одессы сухогрузов Efe и Sara. В пятницу они будут досмотрены в акватории Мраморного моря, где также проверку пройдет судно Rahmi Yagci, следующее в Стамбул с 5,3 тысячи тонн подсолнечного масла.

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