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Генсек ООН назначил постоянного координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе

Другие страны Материалы 13 августа 2022 03:13 (UTC +04:00)
Генсек ООН назначил постоянного координатора ООН по Черноморской зерновой инициативе

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил суданца Амира Махмуда Абдуллу координатором Организации по Черноморской зерновой инициативе, говорится в сообщении пресс-службы ООН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что Абдулла сменит представителя США Фредерика Кенни, который занимал эту должность временно.

В Организации подчеркнули, что Абдулла, проработав во Всемирной продовольственной программе ООН более 30 лет, обладает соответствующим опытом в сферах гуманитарного реагирования и управления.

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