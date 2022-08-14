Первый сухогруз из Украины по зерновому коридору достиг Италии

Сухогруз Rojen, следовавший из Украины с грузом 13 тыс. тонн кукурузы, достиг итальянского порта Равенна, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Судно под флагом Мальты отбыло из украинского порта Черноморск 5 августа.

Разгрузка продлится до 16 августа.

Сухогруз Rojen стал первым судном, проследовавшим по «зерновому коридору» из Украины в Италию.

В итальянских портах вскоре также ожидают партии сои и подсолнечного масла из Украины.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

В целом в период с 1 по 12 августа из портов Одесской области Украины отплыли 14 судов с 437 тыс. тонн грузов.