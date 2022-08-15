Минимум 17 человек стали жертвами наводнения в Афганистане

По меньшей мере 17 человек погибли, многие пропали без вести из-за внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в районах Сиах Гард и Шинвари провинции Парван, сообщает информагентство Bakhtar, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс"

Агентство пишет со ссылкой на местных жителей, что только в районе Тихмар в Сиах Гарде, где проживает 30 семей, затопило целое село.

"Чиновники говорят, что прибыли в этот район, чтобы помочь пострадавшим семьям. Количество пострадавших может увеличиться", - отмечается в сообщении.