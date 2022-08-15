Правительство Японии сообщило о выходе объема ВВП на допандемийный уровень

Объем ВВП Японии в апреле-июне этого года составил 542 трлн иен ($4,07 трлн по текущему курсу) в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник правительством данные, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Темпы роста ВВП за этот период составили 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и 2,2% в годовом исчислении. Объем ВВП Японии вышел на уровень до начала распространения в мире нового коронавируса - в октябре-декабре 2019 года объем японского ВВП в годовом исчислении составил 540 трлн иен.

ВВП Японии растет уже третий квартал подряд.