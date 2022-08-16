Сухогруз Razoni с украинским зерном пришвартовался в порту Сирии

Сухогруз Razoni с украинским зерном на борту, который первым отправился в путь после подписания стамбульских соглашения, прибыл в сирийский порт Тартус, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Первое судно, вышедшее с Украины в рамках сделки по возобновлению экспорта зерна из страны две недели назад, 16 августа пришвартовалось в сирийском Тартусе", – сообщает агентство Reuters.

Помимо этого, во вторник первое судно с украинским зерном, закупленным Всемирной продовольственной программой (ВВП) в гуманитарных целях, Brave Commander покинуло порт Южный на Украине. Об этом заявили в офисе генсекретаря ООН Антониу Гутерриша.

По данным пресс-службы, на борту судна находятся 23 тысячи тонн зерна. Сухогруз движется к берегам Африканского Рога, где людям грозит полномасштабный голод из-за засухи и роста цен на продовольствие.

13 августа сообщалось, что из украинского Черноморска под Одессой вышли два судна с сельскохозяйственной продукцией. Они отправились в Турцию. На борту Fulmar S находятся 12 тысяч тонн пшеницы. Корабль идет под флагом Барбадоса. Второе судно – Thoe – везет семена подсолнуха под флагом Маршалловых Островов.