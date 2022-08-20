В Мексике задержали бывшего генерального прокурора

Представители властей задержали в пятницу экс-главу Генпрокуратуры Мексики Хесуса Мурильо Карама. Об этом надзорное ведомство сообщило в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сотрудники полиции задержали Хесуса "М", - говорится в записи. Пока неизвестно, в чем именно обвиняется Карам, руководивший Генпрокуратурой с декабря 2012 по февраль 2015 года, когда президентом Мексики был Энрике Пенья Ньето. Вероятнее всего, его задержание связано с продолжающимся расследованием исчезновения 43 студентов в штате Герреро в 2014 году.

Заместитель министра внутренних дел Алехандро Энсинас на пресс-конференции в четверг заявил, что власти не располагают никакими подтверждениями того, что молодым людям удалось выжить. При этом он подчеркнул, что расследование будет идти до тех пор, пока все виновные не будут наказаны.

В конце сентября 2014 года коррумпированные полицейские и группа преступников в городе Игуала в Герреро открыли огонь по студентам. На месте погибли шесть человек, порядка 20 получили ранения, еще 43 пропали без вести. Следствию удалось установить, что полицейские передали их членам банды "Геррерос унидос". Ее арестованные участники признались, что убили молодых людей и сожгли их трупы. Несмотря на это, родители и друзья пропавших студентов все эти годы настаивают на продолжении расследования и поисков тел их близких.