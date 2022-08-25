Япония пятую неделю лидирует по показателю выявленных заражений коронавирусом

Власти Японии с 15 по 21 августа выявили в стране 1,47 млн заражений новым коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в четверг телеканал NHK, таким образом Япония пятую неделю лидирует в сравнении с другими государствами по показателю подтвержденных случаев инфицирования.

Кроме того, за прошедшую неделю в Японии умерли 1 624 заразившихся. Страна отстает по соответствующему показателю только от США, где за этот период было зафиксировано 2 714 летальных исходов среди инфицированных.

Япония в июле и августе этого года столкнулась с резким ростом темпов распространения коронавируса. В последние два месяца в стране регулярно обновляются антирекорды суточного прироста новых случаев заражения. Так, на прошлой неделе этот показатель впервые с начала пандемии превысил 255 тыс.

В то же время в стране не действуют никакие ограничения, связанные с распространением инфекции. Власти призывают население продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности, а людей старше 65 лет - пройти дополнительную вакцинацию. С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 17,7 млн человек, около 37,9 тыс. умерли. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране сейчас находятся не менее 636 инфицированных пациентов.