В Аргентине в ходе митинга в поддержку вице-президента пострадали семь полицейских

Не менее семи полицейских пострадали в ходе столкновений между манифестантами и стражами порядка, которые вспыхнули на митинге в поддержку вице-президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер в Буэнос-Айресе. Об этом сообщил глава правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту семь полицейских пострадали в ходе манифестации в Реколете", - написал он в Twitter.

Мигель обвинил в беспорядках сторонников вице-президента. Столкновения между протестующими и полицией начались после того, как собравшиеся на площади вблизи дома Фернандес де Киршнер повалили ограждения, установленные по указанию властей города.

Заявление президента

Президент Аргентины Альберто Фернандес обвинил правительство Буэнос-Айреса в применении силы против манифестантов, собравшихся на митинг.

"Я категорически осуждаю институциональное насилие, развязанное правительством Буэнос-Айреса в отношении массовой манифестации граждан", - написал он в Twitter.

По мнению президента страны, решение властей города установить ограждения вокруг дома Фернандес де Киршнер послужило не обеспечению порядка, а "созданию атмосферы запугивания". "Крайне важно, чтобы преследованию вице-президента был положен конец и было гарантировано право на свободу выражения мнения и собраний", - добавил он.

В понедельник прокуратура Аргентины потребовала назначить Фернандес де Киршнер, руководившей страной с декабря 2007 года по декабрь 2015 года, наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. В конце декабря 2016 года судья Хулиан Эрколини предъявил ей, а также экс-министру федерального планирования Хулио Мигелю де Видо и еще нескольким бывшим чиновникам обвинения в преступном сговоре в целях присвоения бюджетных средств. Большинство контрактов в рамках этой схемы якобы получали компании, принадлежащие предпринимателю Ласару Баесу.

Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования со стороны оппозиции.