В Аргентине еще один человек умер от неизвестного вируса

Еще один человек скончался от неизвестного вируса в больнице аргентинской провинции Тукуман. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Зарегистрированы случаи заболевания у пяти сотрудников больницы и у одной пациентки в частной клинике, у которой симптомы проявились с 18 по 22 августа», - говорится в заявлении.

Отмечается, что во всех шести случаях речь идет о двусторонней пневмонии.

«Двое скончались, трое госпитализированы и еще один человек находится дома, он в порядке», — рассказали в Минздраве.

Анализы пациентов направили на лабораторное исследование. Отмечается, что с 22 августа не было новых заболевших.