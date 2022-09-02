Число жертв наводнений в Пакистане превысило 1,2 тыс.

По меньшей мере 1 208 человек погибли, еще 6 082 пострадали в результате наводнений, продолжающихся в Пакистане с середины июня. Об этом говорится в отчете Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), опубликованном на сайте госструктуры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, размыто свыше 5 тыс. км дорог, разрушено более 1,1 млн домов, из которых около 436 тыс. не подлежат восстановлению, погибло более 733 тыс. голов скота.

В спасательных операциях в затронутых стихией регионах задействованы военнослужащие пакистанских ВВС и ВМС, а также армейская авиация и военная инженерная техника.

Муссонные дожди, продолжающиеся в Пакистане с июня, привели к масштабным наводнениям и оползням по всей территории страны. В начале августа правительство исламской республики в связи с тяжелой паводковой ситуацией объявило в стране чрезвычайное положение и обратилось к ООН и другим международным организациям за предоставлением срочной гуманитарной помощи. Продолжающиеся стихийные бедствия в Пакистане оказали негативное влияние на жизни более 33 млн человек.