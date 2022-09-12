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На юге Японии из-за тайфуна ожидается выпадение 250 мм осадков за сутки

Другие страны Материалы 12 сентября 2022 04:18 (UTC +04:00)
На юге Японии из-за тайфуна ожидается выпадение 250 мм осадков за сутки

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По меньшей мере 250 мм осадков могут выпасть за сутки в ряде районов префектуры Окинава на юге Японии из-за охватившего регион тайфуна "Муифа". Об этом в понедельник сообщило Национальное метеорологическое управление, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, жителей Окинавы призвали проявлять осторожность в связи с угрозой оползней и выхода рек из берегов.

Скорость ветра в пределах тайфуна составляет 45 м/с с порывами до 60 м/с. В настоящий момент "Муифа" движется в северном направлении вблизи южных японских островов.

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