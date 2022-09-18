На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье в восточной части Тайваня. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин, очаг залегал на глубине около 10 км.

На японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава объявлена угроза цунами. Высота волн может составить около 1 м. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации.

На данный момент о пострадавших и разрушениях не сообщается.