Около 80 человек пострадали в результате землетрясения на Тайване

По меньшей мере один человек погиб, 79 получили ранения в воскресенье в результате мощного землетрясения магнитудой 6,8 на востоке Тайваня. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Удары подземной стихии повредили мосты, дороги, постройки и объекты инфраструктуры. В поселке Юйли уезда Хуалянь под обломками погиб рабочий цементного завода. В том же населенном пункте обрушился трехэтажный дом, на первом этаже которого находился круглосуточный магазин 7-Eleven. Под завалами оказались четверо человек, включая женщину и ее пятилетнюю дочь. Спасателям понадобилось более трех часов, чтобы вызволить их наружу.

Еще трех пострадавших пришлось доставать из-под обломков моста Гаоляо, развалившегося на части. В городе Таоюань несколько человек получили ранения в результате частичного обрушения потолка в крытом зале для игры в бадминтон. В уезде Хуалянь на железнодорожной станции Дунли сошли с рельсов несколько вагонов состава. В ряде горных районов были отмечены оползни и камнепады, что повлекло эвакуацию оттуда сотен туристов.

В результате стихийного бедствия в некоторых поселках было нарушено электроснабжения. По данным властей, причинен ущерб зданиям 72 школ.

В воскресенье на Тайване было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,8. Оно ощущалось на всей территории острова. Эпицентр подземных толчков находился в 42 км севернее города Тайдун в одноименном уезде, расположенном на юго-восточном побережье, а очаг залегал на глубине 7 км.