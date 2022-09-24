В Японии из-за тайфуна "Талас" нарушилось движение железнодорожного транспорта

Тайфун "Талас", который идет вдоль тихоокеанского побережья Японии, вызвал ливни и перебои в движении железнодорожного транспорта в западной, центральной и восточной частях страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как объявил 24 сентября железнодорожный оператор JR Tokai, было, в частности, приостановили движение скоростных поездов по различным направлениям на западе и в центральной части главного японского острова Хонсю.

Наиболее сложная ситуация складывается в префектуре Сидзуока, где за 12 часов выпало более 400 мм осадков. Местные спасательные службы предупреждают об угрозе схода оползней и разлива рек в регионе. Также ожидается, что за предстоящие сутки в центральной и восточной частях Японии выпадет около 150-200 мм осадков, местных жителей призывают не выходить из дома без лишней необходимости. Рекомендации эвакуироваться получили свыше 50 тыс. жителей префектуры Сидзуока и соседних областей.

Это уже третий тайфун, обрушившийся на территорию Японии в этом месяце. Из-за последствий тайфунов "Хиннамнор" и "Нанмадол" по всей стране в общей сложности погибли три человека, пострадали более 130. Стихия привела к масштабным нарушениям движения автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, вызвала перебои в подаче электроэнергии.