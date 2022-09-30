По «зерновому коридору» экспортировано уже 5,5 млн тонн агропродукции

По «зерновому коридору», сформированному благодаря посредническим усилиям Турции и ООН с целью предотвращения продовольственного кризиса из-за войны в Украине, до сегодняшнего дня проследовало 235 судов, а объем экспортированной агропродукции приблизился к отметке в 5,5 млн тонн, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Все суда досматриваются у берегов Стамбула представителями Совместного координационного центра, открытого в турецком мегаполисе в июле текущего года.

Транспортировка сельхозпродукции под контролем центра продолжается по сей день.

В рамках зернового соглашения первым из портов Одесской области Украины вышел сухогруз «Razoni» под флагом Сьерра-Леоне. Судно с 26 тыс. тонн кукурузы на борту взяло курс на ливанский порт Триполи.

Через четыре дня спустя в турецкий порт Коджаэли отбыло второе судно - Navistar Ireland под флагом Панамы.

Уже к 13 августа количество судов, проследовавших по «зерновому коридору» достигло 17. Большая часть сухогрузов прибыла в турецкие порты Текирдаг, Искендерун и Измир.

По итогам двух недель после отплытия первого сухогруза, число судов, вышедших из трех украинских портов, достигло 25, а объем перевезенной агропродукции превысил 800 тыс. тонн.

Судно Fulmar S под флагом Барбадоса стало первым судном, отправившимся в Украину через Стамбульский пролив (Босфор) после досмотра. Сухогруз забрал 12 тыс. тонн кукурузы из порта Черноморск и доставил в Измир.

В целом с первого августа текущего года на бортах 235 судов из украинских портов перевезено 5 млн 365 тонн агропродукции.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал договоренность по «зерновому коридору» - «одним из самых больших успехов ООН последних лет».