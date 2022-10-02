На юго-востоке Мексики разбился вертолет ВМС

Многоцелевой вертолет Eurocopter Министерства ВМС Мексики разбился в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Погибли по меньшей мере три человека, еще двое получили тяжелые травмы, сообщила на своем сайте газета MILENIO.

По ее данным, на место катастрофы прибыли представители властей. Сведений о возможных причинах происшедшего обнародовано не было. Военное ведомство пока никак не прокомментировало случившееся.

В середине июля в северо-западном штате Синалоа разбился вертолет ВМС Black Hawk. На его борту находились 15 участников операции по поимке наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, 14 из них погибли. Причиной катастрофы признана нехватка топлива.