В ВОЗ заявили об отсутствии механизма объявления о завершении пандемии ковида

Конец пандемии коронавируса "уже просматривается", однако у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет механизма, позволяющего объявить о ее завершении. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, когда может быть официально объявлено о завершении пандемии, учитывая снижающуюся, согласно статистике ВОЗ, заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире, в организации пояснили, что "окончание пандемии просматривается", но воздержались от прогнозов относительно сроков. "Мы можем добиться ее (пандемии - прим. ТАСС) завершения совместно, однако только в том случае, если все страны, производители [вакцин и медицинских материалов], общины и люди предпримут дополнительные усилия и воспользуются этой возможностью", - отметили в ВОЗ.

В штаб-квартире пояснили, что у ВОЗ "нет механизма объявления о завершении пандемии, но у нее есть система поднятия тревоги, когда наступает чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC - прим. ТАСС)". Этот режим представляет собой "высший уровень тревоги", и он объявляется в том случае, если события в сфере здравоохранения "отвечают определенным критериям". Согласно международным медико-санитарным правилам, требуется, чтобы генеральный директор ВОЗ обратился за рекомендацией к комитету по чрезвычайной ситуации, чтобы определить, сохраняются ли все еще условия, соответствующие PHEIC.

Комитет по чрезвычайной ситуации по COVID-19 проводит заседания раз в три месяца. Ближайшее его заседание должно состояться в октябре. На нем будет дана оценка хода выполнения рекомендаций в борьбе с пандемией, которые были изложены комитетом на предыдущем заседании, отметили в ВОЗ.

По состоянию на 7 октября в ВОЗ поступили сообщения о 617 597 680 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и о 6 532 705 умерших.