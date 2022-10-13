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Центральные банки G7 заявили о готовности ужесточать денежно-кредитную политику

Другие страны Материалы 13 октября 2022 03:48 (UTC +04:00)
Центральные банки G7 заявили о готовности ужесточать денежно-кредитную политику

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Финансовая "семерка" (Finance G7) заявила, что центральные банки будут ужесточать денежно-кредитную политику по мере надобности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Центральные банки стран Группы семи твердо привержены достижению ценовой стабильности в соответствии со своими мандатами. С этой целью центральные банки внимательно следят за влиянием ценового давления на инфляционные ожидания и будут продолжать надлежащим образом калибровать темпы ужесточения денежно-кредитной политики в зависимости от данных и с четким информированием, обеспечивая сохранение инфляционных ожиданий", - говорится в распространенном в среду в Вашингтоне заявлении финансовой "семерки".

Министры финансов и главы ЦБ Группы семи (G7) также заявили, что в этом году многие валюты значительно изменились, что привело к росту волатильности. В этих изменившихся условиях страны "семерки" подтвердили свою приверженность прежним обязательствам.

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