Hyundai в октябре приступит к строительству завода в США стоимостью $5,5 млрд

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai заявил, что в этом месяце начнет строительство завода по производству электромобилей и аккумуляторов в США стоимостью $5,5 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, 25 октября в Саванне (штат Джорджия) состоится закладка фундамента завода. Это является частью обязательства Hyundai в размере $10 млрд содействовать развитию мобильности в США, включая производство электромобилей. Компания планирует начать коммерческое производство электрокаров и аккумуляторов в первой половине 2025 года.

Как сообщает Reuters, начало строительство завода происходит на фоне недовольства со стороны Южной Кореи по поводу налоговой политики в США в отношении электромобилей. Закон о снижении инфляции, подписанный Байденом в августе, требует, чтобы электромобили, собранные в Северной Америке, имели право на налоговые льготы в США. Но льготы не затронули Hyundai и его филиал Kia Corp, так как они еще не производят электромобили в этом регионе.