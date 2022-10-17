В Белоруссии заявили о прибывающей из России авиации

В Белоруссию из России начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск, сообщает пресс-служба Минобороны республики, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщалось, в субботу в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав региональной группировки.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о том, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

Минобороны Белоруссии сообщало, что группировка развертывается "для обеспечения паритета в области военной безопасности и поддержания мира в Белоруссии", и что это решение "реализуется в интересах усиления охраны и обороны государственной границы Белоруссии для снижения военной активности в приграничных районах".

Основу региональной группировки войск, сообщали в Минобороны, будут составлять Вооруженные силы Белоруссии по штату мирного времени, а также отдельные воинские формирования Российской Федерации.