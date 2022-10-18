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Маск заявил, что больше не просит денег Пентагона на работу Starlink на Украине

Другие страны Материалы 18 октября 2022 03:14 (UTC +04:00)
Маск заявил, что больше не просит денег Пентагона на работу Starlink на Украине

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Предприниматель Илон Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink в Украине сообщил, что больше не просит денег у американского военного ведомства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", он написал в своем Twitter.

«SpaceX уже отозвала свой запрос на финансирование (со стороны Пентагона)», — написал Маск.

Таким образом он ответил на публикацию одного из пользователей соцсети о том, что Пентагон рассматривает возможность оплаты работы Starlink на территории Украины.

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