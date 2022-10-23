Си Цзиньпин сохранил пост председателя Военного совета

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье избрал новый состав партийного Военного совета. Пост его председателя сохранил глава КНР Си Цзиньпин, следует из списка, опубликованного агентством Синьхуа, передает Trend со ссылкой на

Заместителями председателя стали 72-летний генерал Чжан Юся, занимавший эту должность ранее, а также 65-летний генерал Хэ Дунвэй.

Также членами Военного совета Компартии стали Ли Шанфу, Лю Чжэнли, Мяо Хуа и Чжан Шэнминь. Последние двое состояли в совете ранее.

Военный совет ЦК КПК - высший партийный орган, руководящий напрямую всеми Вооруженными силами КНР.