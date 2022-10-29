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Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146

Другие страны Материалы 29 октября 2022 23:43 (UTC +04:00)
Число погибших в результате давки в Сеуле возросло до 146

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Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 146 человек в результате давки на прогулочной улице Итхэвон в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина, пострадали не менее 150 человек. Об этом в субботу сообщило в эфире телеканала YTN представитель спасательных служб Сеула, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство со ссылкой на экстренные службы информировало о гибели по меньшей мере 120 человек и 100 пострадавших.

По оценкам полиции, в районе Итхэвона в субботу собралось около 100 тыс. человек.

Инцидент произошел в узких пешеходных улочках Итхэвона, известного как один из центров ночной жизни Сеула.

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