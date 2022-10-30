Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Другие страны

Пять человек погибли в результате крушения катера с мигрантами у берегов Кубы

Другие страны Материалы 30 октября 2022 03:32 (UTC +04:00)
Пять человек погибли в результате крушения катера с мигрантами у берегов Кубы

Читайте Trend в

По меньшей мере пять человек погибли после того, как катер из США, перевозящий мигрантов, потерпел крушение к северу от кубинской провинции Артемиса на западе страны. Об этом в субботу сообщает газета Granma, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что среди погибших один несовершеннолетний. Всего на катере находились 23 человека. Кубинские власти ведут расследование причин инцидента и отмечают, что ограничительные меры Вашингтона против Кубы, а также потворствование со стороны властей США нелегальной миграции с острова отрицательно влияют на экономическое положение кубинцев и создают риски для их жизни.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости