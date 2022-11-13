Президент Индонезии призвал активнее вкладывать в фонд для борьбы с пандемиями

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны активнее вкладывать средства в фонд, предназначенный для борьбы с возможными новыми пандемиями. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в видеообращении по случаю запуска фонда. Индонезийская сторона в рамках председательства обеспечила для этого фонда по меньшей мере $1,4 млрд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я ожидаю большей поддержки", - приводит его слова агентство Reuters.

Ранее министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин рассказал, что Джакарта в рамках своего председательства в "двадцатке" заручилась обязательствами 24 стран и организаций вложить в фонд $1,4 млрд.

По словам Садикина, можно надеяться, что в течение 5-10 лет фонд увеличится до $10 млрд; эта та сумма, которой не хватает для подготовки всего мира к возможным в будущем пандемиям, отметил глава Минздрава.

Как предполагается, эти средства будут распределяться среди бедных государств для закупок вакцин, лекарств, средств тестирования. Фонд создается на площадке Всемирного банка.