Трафик чемпионата мира сегодня достиг почти 20 000 твитов в секунду - Илон Маск

Исполнительный директор Твиттера Илон Маск рассказал о нагрузке на социальную сеть во время чемпионата мира, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

"Трафик чемпионата мира сегодня достиг почти 20 000 твитов в секунду! Отличная работа команды Твиттер по управлению рекордной нагрузкой", — написал Маск.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на "Национальном стадионе".

За два дня до старта турнира ФИФА объявила о запрете на продажу пива на стадионах в Катаре. При этом спонсорский контракт известного пивного бренда с ФИФА составляет порядка $75 млн.

Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале 2018 года обыграла в решающем матче национальную команду Хорватии (4:2).