Банк Японии начнет практическое тестирование цифровой иены в 2023 году

Банк Японии (центробанк) планирует в сотрудничестве с тремя крупнейшими национальными банками начать весной 2023 года последний практический этап тестирования цифровой иены. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг газета Nikkei.

По ее данным, в ходе двухлетней программы испытания японской национальной цифровой валюты регулятор намерен удостовериться, что пользователи смогут пользоваться депозитами, а сама система сохранит работоспособность при отсутствии соединения с интернетом. Вместе с тем, как отмечает газета Yomiuri, предполагается, что в ходе тестирования отдельные компании и частные лица смогут попробовать на практике использовать цифровую иену.

Как ожидается, после завершения этого последнего этапа тестирования, в 2026 году, может быть принято решение, внедрять ли в экономику цифровую иену. До этого в 2021 и нынешнем годах специалисты уже проверили функции, связанные с эмиссией и обращением цифровой валюты.

Как и криптовалюты, цифровые валюты в отличие от классических денег используются исключительно в цифровом пространстве. Однако в случае с криптовалютами эмитентом может быть практически любой пользователь, в то время как эмитентом цифровой национальной валюты является государственный регулятор.

В Японии надеются, что внедрение цифровой валюты позволит активнее использовать безналичные платежи, в чем страна заметно отстает от других государств. Это, в частности, позволит ускорить поступление средств от клиента к продавцу, поскольку сейчас в Японии деньги при оплате кредитными картами доходят до бизнеса лишь через месяц.

Вместе с тем, как отмечает Yomiuri, последний этап тестирования цифровой иены проводится с прицелом на будущее. Япония планирует внимательно следить за шагами США и европейских стран в области внедрения цифровых валют.