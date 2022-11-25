В Перу пройдет саммит Тихоокеанского альянса

Встреча президентов стран, входящих в Тихоокеанский альянс (ТА), вскоре пройдет в Перу. Об этом сообщило в четверг вечером в Twitter Министерство иностранных дел Мексики по итогам заседания в Мехико совета министров государств, участвующих в региональном объединении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Саммит лидеров вскоре состоится в Перу", - говорится в записи. По словам главы МИД Мексики Марсело Эбрарда, дата проведения форума станет известна в ближайшем будущем.

Саммит ТА, куда входят Колумбия, Мексика, Перу и Чили, должен был состояться в Мехико на этой неделе, но его проведение было отложено из-за того, что перуанский парламент не разрешил президенту Педро Кастильо покинуть страну. На встрече в верхах председательство в объединении должно было перейти к этому южноамериканскому государству. Кастильо 22 ноября заявил о готовности провести форум в Перу.