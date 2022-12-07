Президент Перу объявил о роспуске парламента

Президент Перу Педро Кастильо в среду объявил о роспуске парламента и ввел чрезвычайное положение в стране. Об этом он заявил в ходе обращения к нации, транслировавшегося на странице администрации главы государства в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с жалобами граждан со всей страны приняты решения: создать чрезвычайное правительство в целях восстановления правового демократического государства. В рамках этого приняты следующие меры: временно распустить Конгресс республики и создать чрезвычайное правительство, назначить в кратчайший срок новые выборы в Конгресс с конституционными правами для разработки новой конституции не позднее чем через девять месяцев. Начиная с сегодняшнего дня вводится комендантский час", - сказал он.

Глава государства также объявил о реорганизации системы правосудия, в том числе органов судопроизводства, прокуратуры и Конституционного суда Перу. Кроме того, Кастильо объявил, что все граждане должны сдать незаконно хранящееся у них оружие в течение следующих 72 часов.