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Президент Аргентины поблагодарил сборную за радость от выхода в полуфинал чемпионата мира

Другие страны Материалы 10 декабря 2022 02:37 (UTC +04:00)
Президент Аргентины поблагодарил сборную за радость от выхода в полуфинал чемпионата мира

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Президент Аргентины Альберто Фернандес поблагодарил сборную страны по футболу за победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре. Об этом он написал в субботу на своей странице в "Твиттере", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До слез. Еще раз спасибо игрокам, тренеру и всем членам делегации за столько страсти и приверженность до последнего мяча. Вы сделали нас очень счастливыми", - написал Фернандес.

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Нидерландов в четвертьфинальном матче чемпионата мира. В полуфинале чемпионата мира команда южноамериканской страны сыграет с командой Хорватии. Встреча пройдет 13 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле.

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