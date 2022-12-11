Четыре судна доставят украинское продовольствие в Бельгию, Италию и Португалию

Украинские порты в субботу покинули четыре сухогруза с кукурузой, пшеницей и подсолнечным шротом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"10 декабря четыре судна вышли из украинских портов, они перевозят в общей сложности 143 480 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Два сухогруза Patricia V (60 965 тонн кукурузы) и Agios Nikolaos (33 тысячи тонн пшеницы) направляются в Бельгию.

Судно Tina S переправит в Португалию 30 015 тонн кукурузы. Судно Inase доставит 19,5 тысяч тонн подсолнечного шрота в Италию.

В СКЦ отметили что зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем переправлено в другие страны.

В украинские порты также направляются пять сухогрузов, которые в субботу прошли по морскому гуманитарному коридору.

"По состоянию на 10 декабря общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 13 494 463 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 1079 судов: 540 на прибытие в украинские порты и 539 - на выход из них", - сообщили в СКЦ.