Беларусь поставила на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что российские ракетные комплексы С-400 и "Искандер" уже поставлены на боевое дежурство в республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сегодня поставили на боевое дежурство комплексы С-400, которые вы передали Беларуси, и, самое главное, комплекс "Искандер", который вы, пообещав полгода назад, передали нам", - сказал он журналистам по итогам состоявшейся в понедельник встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он поблагодарил Путина, "за то, что по всем темам нашли взаимопонимание, поддержку и приняли нужные решения".

Лукашенко также отметил, что Беларусь с помощью России готовит экипажи для управления самолетами, способными нести специальные боеприпасы.